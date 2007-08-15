Чорноволу не дает покоя ”Украинский нарыв” и биг-борды Тимошенко

Член Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ призывает Центральную избирательную комиссию оперативно реагировать на нарушение политическими силами избирательного законодательства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

“Надеюсь, что в дальнейшем Центральная избирательная комиссия оперативно будет реагировать на нарушение избирательного законодательства и не позволить политическим силам презирать украинские законы”, - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

По его словам, некоторые политические силы считают, что они стоят над законом. В частности, считает он, БЮТ сознательно нарушает установленные ЦИК правила представления документов и при этом нарушает порядок ведения агитационной работы. Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что во многих регионах Украины и вокруг Киева уже несколько недель «красуются биг-борды солнцеликой ТИМОШЕНКО с агитками на тему “Украинского нарыва». “К сожалению, но ЦИК до сих пор так и не среагировал на подобное нарушение!”, - сказал он.

Он также сообщил, что представители Партии регионов в комиссиях проверят правильность составленных списков избирателей. По словам Т.ЧОРНОВИЛА, это будет делаться для того, чтобы “не исчезли целые улицы и дома”, поскольку во время прошлогодних выборов именно благодаря такой “помаранчевой технологии проведения выборов” Партия регионов недосчиталась многих голосов. “И поэтому я призываю всех людей проверить за две-три недели до выборов наличие своей фамилии в списке, правильность указанных данных”, - сказал он.