Если Януковичу сорвут повышение - он поувольняет всех
10:39, 15 августа 2007Политика
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Накануне выборов, - уточнил премьер
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает уволить чиновников, по вине которых может быть задержано повышение зарплат и пенсий с 1 сентября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета Министров.
«1 сентября - если на один день будет задержано повышение зарплат или пенсий – все ответственные сотрудники будут уволены… Накануне выборов. Чтоб вы об этом знали», - заявил он.
В.ЯНУКОВИЧ рекомендовал министрам собрать совещание и проанализировать ситуацию по этому вопросу. И немедленно принять меры.
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