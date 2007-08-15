Если Януковичу сорвут повышение - он поувольняет всех

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает уволить чиновников, по вине которых может быть задержано повышение зарплат и пенсий с 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Кабинета Министров.

«1 сентября - если на один день будет задержано повышение зарплат или пенсий – все ответственные сотрудники будут уволены… Накануне выборов. Чтоб вы об этом знали», - заявил он.

В.ЯНУКОВИЧ рекомендовал министрам собрать совещание и проанализировать ситуацию по этому вопросу. И немедленно принять меры.