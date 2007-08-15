Янукович хочет созвать внеочередную сессию ВР

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает созвать внеочередную сессию Верховной Рады для отмены неприкосновенности и льгот для чиновников всех уровней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание правительства.

«Давайте будем инициировать, есть депутаты, обратимся к Президенту в начале сентября, до выборов соберем депутатов и единогласно проголосуем за отмену неприкосновенности и всех льгот Президента, премьер-министра, министров, депутатов Верховной Рады и судей. Всех! Давайте сделаем, и это будет нормальный подход к выборам», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем премьер считает заявление политических оппонентов о необходимости отмены депутатской неприкосновенности исключительно предвыборным популистским лозунгом. «Почему в 2005 году помаранчевые, которые имели всю власть, это не сделали, а взялись сегодня на кануне выборов?», - поинтересовался он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что сегодня намерен обсудить тему отмены неприкосновенности для чиновников всех рангов с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что сегодня с вопросом о его отношении к отмене депутатской неприкосновенности обратились журналистки. «Я вам (журналисткам) позволил прикоснуться. Мне было приятно. Это конечно шутка, но если бы этим можно было накормить людей, мы бы сделали так, чтобы они могли бы прикасаться к нам круглосуточно», - пошутил В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр выразил сожаление, что журналистов не интересует ситуация в экономике и социальной сфере, а волнует неприкосновенность.