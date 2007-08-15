Медвечуку уже подыскали замену

Наиболее вероятным кандидатом на должность главы Социал-демократической партии Украины (объединенной) является Юрий Загородний.

Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в руководстве СДПУ(о) сообщает "Коммерсант-Украина".

По словам источника, в ходе 2 этапа XXI съезда партии 17 августа основная борьба за пост председателя развернется между тремя кандидатами.

"На этот пост будут претендовать три заместителя председателя партии: Юрий Загородний, Игорь Шурма и Вадим Мисюра", - сообщил он.

Источник допустил, что Шурма, который в данный момент занимает должность заместителя мэра Харькова, "скорее всего, снимет свою кандидатуру", чтобы сосредоточиться на работе в горсовете.

По словам собеседника издания, "в связи с ситуацией, которая сложилась в последнее время в СДПУ(о), одним из главных стратегических направлений для ее руководства является сохранение партии".

"Сейчас у руля должен находиться не столько идеолог, сколько организатор. И в данном случае нет лучшей кандидатуры, чем Загородний, поскольку он был главой исполкома партии", - пояснил источник.

Один из бывших лидеров СДПУ(о) Леонид Кравчук также считает Загороднего наиболее вероятным кандидатом на этот пост.

"Для нас важно, чтобы на данном этапе партию возглавил человек, который больше всех искушен в организации, наиболее подготовлен, знает ситуацию на Украине и которого также знают на Украине. Я считаю, что таким человеком является Загородний", - сказал Кравчук.

По его словам, к такому же мнению склоняются "некоторые секретари областных комитетов партии".

По информации издания, президиум СДПУ(о) обратился к секретарям областных организаций с просьбой назвать своих кандидатов на пост главы партии. Планируется, что за полтора часа до съезда на политбюро будут рассмотрены предложения, поступившие из регионов, и кандидатура, которая наберет большинство голосов, будет вынесена на рассмотрение делегатов съезда.

"Шансов больше у Загороднего, человека, который давно пришел в партию, намного раньше, чем я. Юра лучше и больше знает о партии, и, видимо, к его кандидатуре больше склоняются, а я, скорее всего, возьму самоотвод в его пользу", - сказал Мисюра.

Загородний подтвердил, что является одним из кандидатов на пост председателя СДПУ(о), однако считает, что его шансы стать председателем партии равны шансам конкурентов. "Пусть решит съезд", - подытожил он.

Как известно, на 1 этапе XXI съезда СДПУ(о) приняла отставку предыдущего председателя партии Виктора Медведчука, который занимал эту должность с октября 1998 года.

Украинская правда