ЦИК подозревают в ”искушении” фальсификаторов

Председатель правления Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ считает, что Центральная избирательная комиссия своим постановлением об облегчении процедуры голосования на дому «искушает» фальсифицировать выборы на местах.

Об этом он заявил в интервью “Немецкой волне”.

По мнению И.ПОПОВА, норма о голосовании дома вряд ли серьезно изменит общие результаты, но в отдельных округах прибавит заинтересованным партиям 3-5%.

Как утверждает председатель КИУ, механизм подделки очень простой. “Как правило, на участки - 20-30 заявлений от так называемых «надомников», а явка составляет 60-70 процентов, соответственно, можно написать еще 100 заявлений, выйти за порог, вбросить эти бюллетени, расписаться, а затем ищи ветра в поле», - объяснил эксперт.

В то же время И.ПОПОВ отметил, что КИУ не собирается отслеживать количество граждан, которые проголосуют без собственного появления на участке. Поскольку, по его словам, связанные с этим злоупотребления таким образом не докажешь, надо только «ловить нарушителей за руку», как в 2004-м году.

Как сообщалось, блок «Наша Украина - Народная самооборона» настаивал на том, чтобы голосовать дома могли только физически ограниченные люди, которые предъявят соответствующие справки.

Вместе с тем ЦИК своим решением разрешила проводить голосование на дому без указания причин.