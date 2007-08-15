ЦИК подозревают в ”искушении” фальсификаторов
Механизм - очень простой
Председатель правления Комитета избирателей Украины Игорь ПОПОВ считает, что Центральная избирательная комиссия своим постановлением об облегчении процедуры голосования на дому «искушает» фальсифицировать выборы на местах.
Об этом он заявил в интервью “Немецкой волне”.
По мнению И.ПОПОВА, норма о голосовании дома вряд ли серьезно изменит общие результаты, но в отдельных округах прибавит заинтересованным партиям 3-5%.
Как утверждает председатель КИУ, механизм подделки очень простой. “Как правило, на участки - 20-30 заявлений от так называемых «надомников», а явка составляет 60-70 процентов, соответственно, можно написать еще 100 заявлений, выйти за порог, вбросить эти бюллетени, расписаться, а затем ищи ветра в поле», - объяснил эксперт.
В то же время И.ПОПОВ отметил, что КИУ не собирается отслеживать количество граждан, которые проголосуют без собственного появления на участке. Поскольку, по его словам, связанные с этим злоупотребления таким образом не докажешь, надо только «ловить нарушителей за руку», как в 2004-м году.
Как сообщалось, блок «Наша Украина - Народная самооборона» настаивал на том, чтобы голосовать дома могли только физически ограниченные люди, которые предъявят соответствующие справки.
Вместе с тем ЦИК своим решением разрешила проводить голосование на дому без указания причин.