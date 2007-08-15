Внеочередным выборам будет содействовать специальная рабочая группа
Об этом сообщил представитель Черниговской ОГА
Власть Черниговской области создала рабочую группу по содействию проведению внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщил заместитель главы Черниговской областной государственной администрации Владимир ПРИХОДЬКО во время пресс-конференции в независимом пресс-центре «Выборы-2007».
Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что работа по подготовке к внеочередным выборам началась во всех районах Черниговской области.
По словам В.ПРИХОДЬКО, рабочая группа провела мониторинг 64,2% избирательных участков. По его данным, 3% (31 тыс. 121 мужчина) избирателей Черниговщины нуждаются в доставке на избирательные участки или доставке урн для голосования к ним. Заместитель губернатора сообщил, что избирателей на участки будут привозить школьные автобусы. Уже сейчас утвержден график работы водителей, которые будут работать в день выборов.
Как сообщил В.ПРИХОДЬКО, на Черниговщине впервые за последние три года выделяются средства на материальное обеспечение избирательных участков. Речь идет о приобретении компьютеров для избирательных участков. «Как только ЦИК выдаст постановление о начале работы избирательных участков, сразу же будет закуплена техника и подключена к сети», - сказал заместитель председателя ОГА.
По информации В.ПРИХОДЬКО, в области будет закуплено по 28 компьютеров на каждый окружной участок. Закупка будет осуществляться за средства государственного и местного бюджетов. После выборов компьютеры перейдут на баланс местных администраций.
Относительно работы над избирательными списками, то заместитель председателя ОГА объяснил, что в этот раз ими занимаются районные и районные в городах администрации. По его мнению, такая организация работы будет эффективной, поскольку на местах всегда лучший учет людей, проживающих в населенных пунктах. Что касается избирательных списков черниговцев, то В.ПРИХОДЬКО убежден, что «они «свежие» и нуждаются лишь в незначительных уточнениях после выборов мэра».