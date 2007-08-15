Белорусским предпринимателям не обойтись без комитетов самообороны
Власти просто забирают товар
Белорусские бизнесмены, пострадавшие от действий чиновников, начали создавать комитеты самообороны, сообщает лидер кампании "За свободное развитие предпринимателей" Виктор Горбачев.
Эти структуры призваны защитить предпринимателей от произвола региональных властей, которые в последнее время все чаще отбирают у них товар. В частности, комитеты будут предупреждать бизнесменов о начале проверок. Как еще они намерены бороться с корыстными чиновниками, пока не сообщается.
"В последние две недели происходит полный беспредел, у людей забирают все, что они заработали, и увозят в магазины конфиската", - отмечает Виктор Горбачев. К этому, по его словам, привели новые правила сертификации товара. На получение необходимых сертификатов в государственных органах уходит слишком много времени, а организаторы проверок этим пользуются.
Так, в Орше (Витебская область) на прошлой неделе произошла массовая проверка и конфискация товаров. "Люди в черных масках останавливали автобусы, - рассказывает Горбачев, - проверяли товар на наличие сертификатов и изымали его".
Лидер кампании "За свободное развитие предпринимателей" также заявил, что 1 сентября его единомышленники намерены провести забастовку и не платить налоги в ответ на произвол чиновников. Это решение, по его словам, уже поддержали представители 19 городов республики.