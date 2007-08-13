ЦИК: чтобы голосовать дома, достаточно заявления

Центральная избирательная комиссия отказалась предоставлять право голосования на дому лишь при наличии документов, подтверждающих инвалидность.

Как передает корреспондент УНИАН, на сегодняшнем пленарном заседании ЦИК утвердила постановление о формах избирательных документов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 30 сентября. Одним из избирательных документов является форма для голосования на дому.

При этом член ЦИК Андрей МАГЕРА настаивал на том, чтобы комиссия приняла решение, что голосование на дому разрешено лишь при наличии соответствующих справок об инвалидности и других медицинских документов, которые подтверждают невозможность лица прийти на участок и проголосовать.

Однако это предложение не было поддержано членами ЦИК – “за” проголосовали лишь 7 из 14 членов комиссии.

При этом, в проголосованном в целом документе была оставлена норма, в соответствии с которой голосование на дому разрешено при наличии обычного заявления о желании голосовать на дому.

Как сообщалось, на днях А.МАГЕРА предложил, чтобы в заявлении избирателя о голосовании на дому, кроме конкретизации причины, были указаны реквизиты документа, подтверждающего причину невозможности голосования на участке.

Однако 7 членов ЦИК высказались против этого предложения, 6 - за, а двое воздержались. В результате вопрос о форме избирательных документов был принят за основу, но не был проголосован в целом.