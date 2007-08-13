Коммунисты создают комитеты народного контроля за выборами

В Луганской области коммунисты создают комитеты народного контроля за внеочередными парламентскими выборами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь областного избирательного штаба КПУ Наталия МАКСИМЕЦ.

В Луганске такой комитет уже создан в составе 6 человек – это юристы, которые уже имеют опыт работы в избирательных кампаниях.

Подобные комитеты создаются и в других городах области. Главная цель их создания – предотвратить фальсификацию выборов во время подсчета голосов в день голосования.