Коммунисты создают комитеты народного контроля за выборами
18:54, 13 августа 2007Политика
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В Луганске такой комитет создан из юристов
В Луганской области коммунисты создают комитеты народного контроля за внеочередными парламентскими выборами.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь областного избирательного штаба КПУ Наталия МАКСИМЕЦ.
В Луганске такой комитет уже создан в составе 6 человек – это юристы, которые уже имеют опыт работы в избирательных кампаниях.
Подобные комитеты создаются и в других городах области. Главная цель их создания – предотвратить фальсификацию выборов во время подсчета голосов в день голосования.
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