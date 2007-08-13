Янукович был на Алтае за счет отпуска

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ проходил курс послеоперационной реабилитации на Алтае (Россия) за счет своего ежегодного отпуска.

Это выплывает из распоряжения Кабинета Министров Украины от 8 августа о предоставлении премьеру ежегодного отпуска продолжительностью пять календарных дней с 6 августа 2007 года.

Как сообщается на сайте Кабмина, соответствующее распоряжение №639 принято в соответствии с частью второй статьи 58 Закона Украины „О Кабинете Министров Украины”, которой определяется, что члены Кабинета Министров Украины имеют право на ежегодный отпуск длительностью тридцать календарных дней.

Как сообщал УНИАН, 13 августа премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернулся в Киев после завершения послеоперационного курса реабилитации в России и приступил к исполнению своих обязанностей.

8 августа стало известно, что В.ЯНУКОВИЧ находится на Алтае, где проходит послеоперационный курс реабилитации с использованием методов нетрадиционной медицины.

8 мая В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.