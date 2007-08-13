Европа объяснит Януковичу, что он вляпался?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что судебные инстанции уже завтра примут решение и обяжут Центральную избирательную комиссию зарегистрировать БЮТ как субъект избирательной кампании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью журналистам.

Ю.ТИМОШЕНКО напомнила, что еще в субботу, 11 августа, БЮТ обратился в Окружной административный суд г. Киева с иском относительно бездеятельности Центризбиркома. По ее словам, слушание по этому делу должно состояться завтра во второй половине дня.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, что этот суд будет придерживаться правовой позиции.

Она настаивает, что все документы Блок Юлии Тимошенко подал в ЦИК в безукоризненно оформленном виде. Тот факт, по ее словам, что БЮТ отказываются регистрировать, является подтверждением «политических преследований».

«Ожидаем завтра решения суда. Верим, что решение будет правильным и честным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, по ее словам, на сегодняшний день уже есть реакция некоторых европейских стран на случившийся инцидент.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила уверенность, что таким образом страны Европы объяснят премьер-министру Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, «что он, прошу прощения, вляпался, когда сделал такую глупость».