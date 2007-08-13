Ющенко приостановил действие постановления Кабмина

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие постановления Кабинета Министров о Порядке рассмотрения вопросов, связанных с назначением на должности и освобождением от должностей руководителей центральных и местных органов исполнительной власти, торгово-экономических миссий в составе зарубежных дипломатических учреждений Украины, государственных предприятий и их объединений, руководителей самостоятельных структурных подразделений центральных органов исполнительной власти.

Соответствующий указ В.ЮЩЕНКО «Об остановке действия некоторых положений постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 2007 года» размещен на официальном сайте Президента.

Как сообщает пресс-служба главы государства, постановление остановлено из-за его несоответствия нормам Конституции в части, касающейся вопросов назначения на должности и освобождения от должностей первых заместителей, заместителей министра обороны и министра иностранных дел, первых заместителей, заместителей председателей местных государственных администраций.

Как отмечается в сообщении, установленная постановлением правительства процедура не предусматривает участия Президента Украины в решении вопросов, связанных с назначением на должности и освобождением с должностей первых заместителей, заместителей министра обороны и министра иностранных дел. Это не соответствует нормам пунктов 3, 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, согласно которым Президент Украины осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства и руководство в сферах национальной безопасности и обороны государства.

Кроме того, процедура не предусматривает участия Президента Украины и в решении вопросов, связанных с согласованием назначения на должности и освобождения от должностей первых заместителей и заместителей председателя КГГА, полномочия которых касаются сферы исполнительной власти, что не соответствует нормам части второй статьи 118, части третьей статьи 133, в соответствии с которыми особенности осуществления исполнительной власти в городе Киеве, его особый статус определяются отдельными законами Украины, и Законом Украины «О столице Украины – городе-герое Киеве», согласно статье 16 которого первый заместитель и заместители председателя КГГА, полномочия которых касаются сферы исполнительной власти, назначаются на должности и освобождаются от должностей киевским городским председателем по согласованию соответственно с Президентом и правительством.

Глава государства также обратился в Конституционный Суд за решением вопроса о конституционности положений пунктов 2, 5, 6, 12, 14, 17, 18 и 23 постановления.

Принимать участие в конституционном производстве по представлению уполномочена заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.