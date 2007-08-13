Тимошенко поразил интеллект киевских бомжей

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко поражена интеллектуальным уровнем киевских бомжей, которые провели ночь в палатках блока под Центризбиркомом вместе с активистами БЮТ. Об этом она заявила сегодня во время презентации программы БЮТ «Украинский прорыв» на заседании Совета конкурентоспособности Украины.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что недопустимым является и тот факт, что значительное количество интеллигенции в нашей стране живут за чертой бедности.

По словам лидера БЮТ, представители ее команды общались под Центральной избирательной комиссией с бомжами. «Наша команда была поражена и шокирована, что некоторые из бомжей защитили диссертации, кандидатские и докторские», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ отметила, что в Украине люди, имеющие высшее образование, «фактически выброшены на улицу».