Украинские заробитчане в Италии узнавали Тимошенко только по косе?

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым сделать все возможное для возвращения украинских граждан, работающих за границей на родину. Об этом она заявила сегодня во время презентации программы БЮТ «Украинский прорыв» на заседании Совета конкурентоспособности Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что недавно была в Италии, в частности в Неаполе, где проживают приблизительно 200 тыс. украинских работников-нелегалов. Лидер БЮТ отметила, что очень плодотворно общалась с украинцами. «Слава Богу, у меня есть опознавательный знак – коса, который ассоциируется с Украиной», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала недопустимым тот факт, что представители украинской интеллигенции «моют пол и посуду» за пределами Украины.