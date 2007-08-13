Шуфрич ”расколется” только завтра
14:13, 13 августа 2007Политика
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Министр рвется в бой
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ с завтрашнего дня начинает участие в избирательной кампании.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил сегодня в Крыму во время церемонии запуска канала для сброса воды из озера Сасык-Сиваш в Черное море.
«Несмотря на многочисленные просьбы журналистов прокомментировать ряд вопросов, касающихся политической ситуации в стране, я этого делать не буду, пока не уйду в отпуск», - сказал Н.ШУФРИЧ.
Министр пообещал, что с первых минут завтрашнего дня готов отвечать на любые политические вопросы.
Как известно, Н.ШУФРИЧ занимает пятое место в списке кандидатов в народные депутаты от Партии регионов.
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