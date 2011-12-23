Костусев опять пропал и нашелся на больничном

Городской голова Одессы Алексей КОСТУСЕВ издал сегодня распоряжение о временной передаче полномочий руководителя города первому вице-мэру Сергею ЧЕРНЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации горсовета.

Как сообщалось ранее, вчера, 22 декабря, А.КОСТУСЕВ, вернувшийся на работу после двухнедельного пребывания в частной клинике, председательствовал на заседании исполкома горсовета и выглядел вполне здоровым.

Вместе с тем, А.КОСТУСЕВ отсутствовал сегодня на сессии горсовета, во время которой принимался городской бюджет на 2012 год.

Утром в Управлении информации не знали о причинах неявки мэра на сессию, а затем сообщили, что мэр вновь на больничном.