Костусев опять пропал и нашелся на больничном
18:29, 23 декабря 2011Политика
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И.о. назначил Черненко
Городской голова Одессы Алексей КОСТУСЕВ издал сегодня распоряжение о временной передаче полномочий руководителя города первому вице-мэру Сергею ЧЕРНЕНКО.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении информации горсовета.
Как сообщалось ранее, вчера, 22 декабря, А.КОСТУСЕВ, вернувшийся на работу после двухнедельного пребывания в частной клинике, председательствовал на заседании исполкома горсовета и выглядел вполне здоровым.
Вместе с тем, А.КОСТУСЕВ отсутствовал сегодня на сессии горсовета, во время которой принимался городской бюджет на 2012 год.
Утром в Управлении информации не знали о причинах неявки мэра на сессию, а затем сообщили, что мэр вновь на больничном.
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