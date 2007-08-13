Ющенко просит ЦИК добровольно зарегистрировать список БЮТ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обращается в Центральную избирательную комиссию с просьбой добровольно вернуться к рассмотрению вопроса о регистрации списка Блока Юлии Тимошенко, не ожидая решения суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала представитель Президента в ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК сегодня на брифинге.

М.СТАВНИЙЧУК сообщила, что в адрес Президента сегодня поступило письмо от лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой к нему, как гаранту конституционных прав и свобод граждан, принять необходимые меры для обеспечения прав и свобод гражданина при проведении внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

«Президент, в соответствии с частью 2 ст.102 Конституции Украины, является гарантом соблюдения Конституции Украины, а следовательно - и гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан Украины, в том числе и что касается приоритетного конституционного права – избирательного права», - сказала М.СТАВНИЙЧУК, добавив, что учитывая эти полномочия Президент осуществляет постоянный тщательный мониторинг всех мероприятий, связанных с проведением внеочередных парламентских выборов, в том числе и по действиям Центральной избирательной комиссии.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что на сегодняшний день совершенно очевидным является то, что с 11 августа в действиях ЦИК есть признаки бездеятельности относительно регистрации списка БЮТ, поскольку комиссия, в соответствии с законом, должна была зарегистрировать список в течение трех дней со дня подачи документов.

При этом она повторила свою позицию, что ЦИК имела все основания зарегистрировать список БЮТ, поскольку документы соответствую необходимым требованиям.

М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что ЦИК имеет функции не только организатора выборов, но и должна стоять на защите прав граждан. При этом она отметила, что именно так раньше и действовала Центральная избирательная комиссия.

В ходе брифинга М.СТАВНИЙЧУК подчеркнула, что просьба Президента к ЦИК вернуться к рассмотрению регистрации списка БЮТ нельзя расценивать как давление. Она назвала эту просьбу корректным и толерантным.

Также М.СТАВНИЙЧУК не расценивает как давление проведение под стенами ЦИК акций протеста БЮТ. По ее словам, члены ЦИК должны руководствоваться положениями закона и Конституции, «и я думаю, что присутствие тех или других политических сил перед помещением ЦИК вряд ли можно считать чрезвычайно тяжелым и сложным давлением на членов Центральной избирательной комиссии, ведь если члены ЦИК выполняют положения закона, им нечего бояться».

Как сообщалось, ЦИК на своем заседании 10 августа не приняла решения о регистрации кандидатов в народные депутаты от блока. В частности, члены ЦИК от коалиции заявляют, что проблема заключается в том, что не указан адрес места проживания ни одного кандидата из избирательного списка БЮТ

В свою очередь лидер блока Юлия ТИМОШЕНКО заявила 11 августа, что блок обратится в суд по поводу бездеятельности Центризбиркома. Кроме того, руководство блока будет просить отреагировать на действия ЦИК Президента Украины и евросообщество.