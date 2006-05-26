Порошенко станет спикером, Стретович - Генпрокурором, Ивченко возвратится?

"Наша Украина" рассматривает возможность выдвижения на должность спикера Петра Порошенко, а на вице-спикера Бориса Тарасюка.

Об этом пишет газета "Украина молодая", которую возглавляет советник и близкий соратник Ющенко Михаил Дорошенко.

"Украина молодая" пишет, что к ним попала таблица должностей, обсуждаемая в "Нашей Украины".

На спикера ВР в данном документе нет других кандидатур, кроме Петра Порошенко. В графе "первый заместитель" — прочерки.

Заместителем спикера предлагаются или днепропетровец Сергей Бычков из НСНУ, или глава Народного руха Борис Тарасюк.

В другом варианте Тарасюка предлагается оставить во главе МИД, объединив эту должность еще и с должностью вице-премьера, пишет издание.

На Минфин предлагается руховец Владимир Лановой, секретарем Совбеза - Анатолий Кинах.

На руководство "Нафтогазом" снова может быть предложен Алексей Ивченко, на должность генпрокурора - лидер Христианско-демократического союза Владимир Стретович.

"Интересно, что возвращение в верха исполнительной власти Юрия Еханурова в планах "Нашей Украины" нет. Наверное, из-за того, что сам он не очень желает работать под руководством своей предшественницы Тимошенко", - пишет "Украина молодая".

Также "Наша Украина" может предложить в руководство комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений — Полянчича, Одайника, Шкляра, комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией — Виктора Короля, комитета по вопросам строительства и связи — Омельченко, Кучеренко, Поляченко, Круца, Куйбиду или Довгого.

На руководство в других комитетах могут претендовать:

бюджетный — Порошенко, Виктор Шкрибляк.

комитет по вопросам госстроительства и местного самоуправления — Борис Беспалый, Юрий Ключковский, Анатолий Матвиенко.

комитет по вопросам экологической политики - экс-глава Запорожской ОДА Юрий Артеменко.

комитет по вопросам экономической политики - Ляпина, Гуменюк, Ехануров, Лановой.

комитет по вопросам ТЭК - Горошкевич, Ивченко, Виктор Тополов или Николай Мартыненко.

комитет по вопросам промполитики - Ляпина, Козаченко, Гуменюк.

комитет по иностранным делам — Сергей Бычков или Борис Тарасюк.

Комитет по вопросам евроинтеграции — Поживанов, Яковина, среди потенциальных членов — певица Руслана Лижичко.

Финансами и банковской деятельностью в ВР могут руководить Катеринчук, Шпиг, Довгий и даже Фиалковский.

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны от "Нашей Украины" могут возглавить Лев Гнатенко или Анатолий Кинах, заместитель — экс-член ЦИК Князевич.

Украинская правда