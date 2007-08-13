МИД не понимает, что делать с туристами после 26 сентября

Министерство иностранных дел обратилось в Центральную избирательную комиссию за разъяснением, каким образом могут проголосовать на зарубежном избирательном участке граждане Украины, которые пересекут украинскую границу менее, чем за три дня до выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

«МИД, в частности рабочая группа, обратился в ЦИК за разъяснением, что делать с теми гражданами, которые после 26 сентября пересекут границу и захотят проголосовать», - сказал он.

«На данный момент не до конца понятна ситуация с теми гражданами Украины, которые прибудут на зарубежный избирательный участок в период между 26 и 30 сентября, поскольку открепительных талонов нет как таковых, а списки избирателей будут уже утверждены и внести в них изменения неизвестно как», - добавил А.ДЕЩИЦА.