Симоненко думает, что в кресло Мороза его подсадят регионалы

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО утверждает, что представители Партии регионов поддерживают его стремление возглавить Верховную Раду VІ созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В частности, по словам П.СИМОНЕНКО, на минувшей неделе коммунисты и «регионалы» на заседании координационного совета «обсуждали тактику нашего сотрудничества и обсуждали совместные, которые могут быть в ближайшее время, действия».

«Среди тех многих вопросов мы, безусловно, обсуждали и эту проблему (намерение коммунистов занять должность спикера парламента), и она находит понимание среди представителей «регионов», - сказал лидер КПУ.

В общем, по словам П.СИМОНЕНКО, его личный опыт «в должности руководителя одной из мощнейших областей Украины, и 13-летний опыт работы в Верховной Раде дает мне основания говорить о том, что я с этой должностью (Председателя ВР) справлюсь».

Кроме того, П.СИМОНЕНКО опять выразил убеждение, что проблемы с регистрацией избирательного списка БЮТ являются попыткой срыва досрочных выборов.

«Все то, что происходит с регистрацией списка БЮТ, это как раз начало срыва процесса выборов», - сказал он. По его мнению, «помаранчевая команда» поняла, что все социсследования показывают, что если честно пройдут выборы, «то помаранчевой коалиции не будет». Поэтому сейчас, по словам П.СИМОНЕНКО, отдельные представители помаранчевой команды пытаются сорвать процесс выборов.

Кроме того, он еще раз отметил, что в случае, если в новом парламенте будет сформирована коалиция, в которую войдут Компартия, Партия регионов, то будет продолжена политическая реформа, которая влечет за собой ликвидацию института Президента.