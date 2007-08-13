Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернулся в Киев после завершения послеоперационного курса реабилитации в России и приступил к исполнению своих обязанностей.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьера Денис ИВАНЕСКО.

По его словам, самочувствие В.ЯНУКОВИЧА хорошее.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ проходил послеоперационный курс реабилитации с использованием методов нетрадиционной медицины на Алтае.

8 мая В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.