Янукович вернулся
11:20, 13 августа 2007Политика
1034 0
Реабилитацию премьер проходил в России
Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернулся в Киев после завершения послеоперационного курса реабилитации в России и приступил к исполнению своих обязанностей.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьера Денис ИВАНЕСКО.
По его словам, самочувствие В.ЯНУКОВИЧА хорошее.
Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ проходил послеоперационный курс реабилитации с использованием методов нетрадиционной медицины на Алтае.
8 мая В.ЯНУКОВИЧУ в Барселоне (Испания) после медицинского обследования провели оперативное лечение коленного сустава.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter