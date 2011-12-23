Нардеп: власть сводит деятельность предпринимателей к уплате штрафов

Под маской унификации украинского и европейского законодательства Кабмин готовит предпринимателям «новогодний сюрприз» в виде штрафов до 17 тысяч гривень. Об этом заявила журналистам народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат сообщила, что ее внимание к Закону Украины «О защите персональных данных» привлекли массовые жалобы предпринимателей. В своих обращениях они рассказали о вопиющем хаосе, который развернулся вокруг его выполнения. Начиная с того, что минимальные разъяснения о порядке проведения регистрации появились в конце осени (регистрация ведется уже год) и заканчивая тем, что документы принимаются впопыхах, без фиксации факта их приема.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, регистрация баз персональных данных превратилась в банальный сбор макулатуры по-азаровски. «Мы живем в стране, где победила макулатура. Сначала под маской унификации украинского и европейского законодательства принимаются недоработанные законы, которые не стоят бумаги, на которой они написаны. Потом тонны бумажной отчетности вынуждены заполнять предприниматели. А если не заполнят – им грозит штраф до 17 тысяч гривень», – отметила народный депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила о намерении зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который исправит недостатки власти. «Я считаю необходимым продлить срок регистрации баз персональных данных минимум на год – до 31 декабря 2012 года. Соответственно, на этот же период должен быть введен мораторий на штрафы», – подчеркнула политик.

Кроме этого, депутат предложит в законопроекте значительное уменьшение штрафов в будущем: сегодня они «заоблачные» и абсолютно не отвечают тяжести правонарушения. «Только вдумайтесь, максимальный штраф за незарегистрированную базу данных составляет 17 тысяч гривень, а за управление транспортным средством в нетрезвом виде – 3400 гривень», – заявила председатель парламентского комитета.

«Уже известно, что власть преднамеренно сводит всю деятельность предпринимателей к уплате штрафов. Это украинское ноу-хау по наполнению бюджета, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Глядя на это так и хочется сказать правительству – уходите, не мешайте людям работать!».

«Необходимо также провести разъяснительную работу с помощью профильных СМИ и бесплатные семинары для предпринимателей. Эту работу должны проводить чиновники, а не коммерческие структуры, которые сегодня собирают с каждого слушателя до 1000 грн. Разъяснения позволят предпринимателям сформировать базы персональных данных своих сотрудников, клиентов и контрагентов в соответствии со всеми требованиями закона», – уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 1 июня 2010 года Верховная Рада приняла Закон Украины «О защите персональных данных». Указом Президента Украины от 9 декабря 2010 года была создана Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных. 25 мая 2011 года Кабмин принял постановление №616 «Об утверждении Положения о Государственном реестре баз персональных данных и порядке его ведения».