Ющенко сегодня в Крыму встретится с Адамкусом

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет рабочую встречу с Президентом Литовской Республики Валдасом АДАМКУСОМ, который находится в Украине с двухдневным рабочим визитом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в первой половине дня президенты двух стран осуществят рабочую поездку по АР Крым, в частности посетят город Балаклаву.

Также запланирована встреча президентов Украины и Литвы в формате один на один. Главы государств обсудят двусторонние отношения и внутриполитическую ситуацию в Украине. В.ЮЩЕНКО и В.АДАМКУС также обменяются мнениями по вопросам энергетики, обсудят другие актуальные вопросы международной политики.