Луценко знает, как сделать ”слуг народа равными с народом”

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО считает, что отмена депутатской неприкосновенности «снимет криминальный магнит, притягивающий в Верховную Раду представителей мафии».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона», об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в эфире канала «1+1».

В частности, по его словам, отмена депутатской неприкосновенности «снимет криминальный магнит, который притягивает под купол Верховной Рады не депутатов, а подчас представителей мафии, которые хотят прикрыть свои дела, пользуясь статусом неприкосновенности для себя, или своих друзей».

Также Ю.ЛУЦЕНКО считает, что отмена депутатской неприкосновенности «сделает слуг народа равными с народом».

В подтверждение того, что неприкосновенность нужно отменить, Ю.ЛУЦЕНКО в качестве примера напомнил случай с экс-губернатором Закарпатья Иваном РИЗАКОМ, «который лежал в постели с прикованными к нему двумя неприкосновенными депутатами от СДПУ(о), - ШУФРИЧЕМ и ПРОШКУРАТОВОЙ».

«Эти двое с мандатом приковали себя к нему, чтобы своего не сдавать. И только когда СДПУ(о) пролетело на выборах, тогда РИЗАК получил 5 лет, правда, к сожалению, условно», - сказал он.

Также Ю.ЛУЦЕНКО объяснил, почему депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ, сейчас категорически выступает против отмены депутатской неприкосновенности. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, причиной этого является то, что «он (ЧЕЧЕТОВ) в милиции, в мои времена, давал явку с повинной о том, что выполнял преступные заказы КУЧМЫ, без конкурса отдал «Криворожсталь» зятю ПИНЧУКУ, а «Павлоградуголь» - господину АХМЕТОВУ».

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что эти два примера наглядно показывают, что “депутаты и их окружение, прикрываясь иммунитетом, делают закон только для народа, но не для себя”. “А изменения начнутся только тогда, когда закон станет одинаковым для всех”, - добавил лидер “НУ-НС".