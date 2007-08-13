Из Донецка Тимошенко передали, что пусть справляется сама

Донецкая областная партийная организация ВО «Батькивщина» не будет принимать участие в пикетировании Центральной избирательной комиссии в связи с отказом ЦИК зарегистрировать избирательный список Блока Юлии Тимошенко. Об этом «Острову» сообщил председатель Донецкой ОПО «ВО «Батькивщина» Геннадий Задырко.

«Людей мы не везем, готовимся к агитационной кампании. Там достаточно своих сил из Киева и Киевской области. Тем более, что сегодня будет принято решение суда относительно регистрации Блока. Я думаю, мы еще раз докажем, что ЦИК заангажирована», - сказал Г. Задырко.

При этом он отметил, что Донецкая ОПО «ВО «Батькивщина» готова будет принять участие в акциях протеста, если «будет решение центрального органа».

Напомним, что сторонники Блока Юлии Тимошенко третий день пикетируют ЦИК с требованием зарегистрировать избирательный список политической силы.