БЮТ под ЦИК ожидает подкрепления из регионов

Сторонники Блока Юлии Тимошенко третий день пикетируют Центральную избирательную комиссию с требованием зарегистрировать избирательный список политической силы.

На площади под ЦИК собрались несколько сотен сторонников БЮТ преимущественно из Киева и столичной области. На месте проведения акции установлено больше десятка агитационных палаток, передает ICTV.

Участники пикета заявляют, что будут проводить акцию протеста, пока ЦИК не зарегистрирует список кандидатов от блока на внеочередные парламентские выборы. Пропрезидентский блок “Наша Украина – Народная самооборона” поддержал позицию БЮТ.

Как передает Радио "Свобода", в понедельник к бютовцам из Киева и области должны присоединиться и представители других регионов.

В то же время 8 членов Центризбиркома от коалиции считают акцию протеста противоправной и заявляют о недопустимости давления на них с целью регистрации избирательного списка.

Как сообщалось, ЦИК отказал кандидатам в народные депутаты от БЮТ в регистрации через неподобающее оформление документов.