Богатырева знает, почему неприкосновенность не отменят

Координатор большинства в парламенте V созыва Раиса БОГАТЫРЁВА считает невозможным проведение референдума, касающегося концепции Конституции 30 сентября.

Как сообщает «Украинская правда», об этом Р.БОГАТЫРЁВА заявила, комментируя соответствующую инициативу Блока Юлии Тимошенко.

«Я думаю, что это очередная замануха и инструмент мобилизации электората. Сегодня в соответствии с законами Украины невозможно провести референдум в срок до 30 сентября», - считает Р.БОГАТЫРЁВА.

Комментируя инициативу оппозиции об отмене депутатской неприкосновенности, Р.БОГАТЫРЁВА допустила, что в парламенте VI созыва эти политические силы будут настаивать на сохранении неприкосновенности.

«Когда «Наша Украина» и БЮТ опять будут в оппозиции, то вынуждены будут сами с собой спорить. Заверяю вас, что, находясь в оппозиции, они никогда не откажутся от депутатской неприкосновенности», - убеждена она.

Р.БОГАТЫРЁВА также выразила уверенность, что «те политические силы, которые есть сегодня в парламенте, обязательно будут представлены в парламенте VI созыва».

«Существует колоссальная вероятность того, что большинство будет возобновлено в следующем парламенте в том виде, в котором коалиция работала в составе V созыва», - считает также она.

Вместе с тем, по словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «для стабильной власти в стране необходимая широкая коалиция».