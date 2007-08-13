Богатырева знает, почему неприкосновенность не отменят
И что нужно для стабильной власти
|Раиса Богатырева
Как сообщает «Украинская правда», об этом Р.БОГАТЫРЁВА заявила, комментируя соответствующую инициативу Блока Юлии Тимошенко.
«Я думаю, что это очередная замануха и инструмент мобилизации электората. Сегодня в соответствии с законами Украины невозможно провести референдум в срок до 30 сентября», - считает Р.БОГАТЫРЁВА.
Комментируя инициативу оппозиции об отмене депутатской неприкосновенности, Р.БОГАТЫРЁВА допустила, что в парламенте VI созыва эти политические силы будут настаивать на сохранении неприкосновенности.
«Когда «Наша Украина» и БЮТ опять будут в оппозиции, то вынуждены будут сами с собой спорить. Заверяю вас, что, находясь в оппозиции, они никогда не откажутся от депутатской неприкосновенности», - убеждена она.
Р.БОГАТЫРЁВА также выразила уверенность, что «те политические силы, которые есть сегодня в парламенте, обязательно будут представлены в парламенте VI созыва».
«Существует колоссальная вероятность того, что большинство будет возобновлено в следующем парламенте в том виде, в котором коалиция работала в составе V созыва», - считает также она.
Вместе с тем, по словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, «для стабильной власти в стране необходимая широкая коалиция».