Допустит ли ЦИК Нашу Украину и БЮТ к формированию окружных комиссий?

В понедельник Центризбирком должен завершить процесс формирования окружных избирательных комиссий.

Согласно закону о выборах, свои кандидатуры в состав избиркомов могут подавать фракции, созданные в Верховной Раде текущего созыва, причем количество представителей от коалиции и оппозиции должно быть равным.

Как передает Би-Би-Си, за четыре дня до завершения формирования окружных избирательных комиссий социалисты решили обжаловать в новом суде участие в этом процессе депутатов пятого созыва от БЮТ и «Нашей Украины». В СПУ считают, что факт сложения мандатов более чем 150-ю оппозиционными депутатами перечеркивает их право на своих людей в избиркомах.

Иск Социалистической партии поступил в Окружной административный суд Киева лишь немногим более чем через неделю после того, как министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ и регионал Сергей КИВАЛОВ торжественно представили начало его работы.

В Окружном административном суде Киева Би-Би-Си сказали, что пока исковое заявление находится на резолюции у председателя суда, поэтому дата его рассмотрения пока неизвестна. Между тем, 13 августа истекает определенный ЦИК срок формирования окружкомов.

Представитель Комитета избирателей Александр ЧЕРНЕНКО признает, что существуют разночтения избирательного законодательства из-за того, что кандидатуры в окружкомы подаются за подписями лидеров фракций, которые в случае с БЮТ и «Нашей Украиной» сложили свои мандаты.

Однако, с другой стороны, Президент досрочно прекратил полномочия всей Верховной Рады, а не включение в работу в окружкомах именно оппозиционеров приведет к одностороннему контролю за выборами. Поэтому А.ЧЕРНЕНКО говорит, что, скорее всего ЦИК не пойдет на недопущение к избиркомам “нашеукраинцев” и “бютовцев”.

А.ЧЕРНЕНКО подчеркивает, что высокий уровень политизации членов ЦИК может привести к блокированию работы комиссии – пока большинство ее членов является представителями коалиции. Между тем, уже за первую избирательную неделю эксперты зафиксировали несколько конфликтных ситуаций в ЦИК – в частности, слишком тщательную проверку членами ЦИК от коалиции списков БЮТ, что привело к отказу в регистрации блока с первого раза, спор вокруг представительства оппозиции в окружкомах и вокруг доли избирателей, которые будут иметь право голосовать на дому.

Тогда как член комиссии от «Нашей Украины» Андрей МАГЕРА убежден, что для предотвращения фальсификаций, которые имели место в 2004-м году, голосовать на дому имеет не более чем полпроцента избирателей, СПУ отстаивает право урны на дому для всех пенсионеров без предъявления соответствующих справок.