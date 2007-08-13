Лидер житомирских регионалов считает, что проблем будет дальше - больше

Председатель Житомирской областной организации Партии регионов Николай ПРИСЯЖНЮК называет проблему с горячим водообеспечением Житомира пиар-ходом городских властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ПРИСЯЖНЮК заявил во время прямого эфира частной житомирской телекомпании "СОЮЗ-ТВ".

При этом Н.ПРИСЯЖНЮК напомнил заявление Житомирского городского председателя Веры ШЕЛУДЧЕНКО о том, что горячее водоснабжение в городе планируют возобновить с 20 августа.

"Конечно, газ будет, но мы понимаем, что кто-то пытался сделать пиар-ход на этом вопросе и выбросил опять 800 тысяч гривен бюджетных средств для того, чтобы дать горячую воду житомирянам", - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также считает, что критическая ситуация возникла через непрофессиональный подход к вопросу горячего водообеспечения со стороны городской власти.

"Никто не просчитал, не подошел профессионально к этому вопросу. Ко мне от избирателей поступает много жалоб и сетований о том, что появилась горячая вода ночью, но исчезла днем", -сказав Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он также отметил необходимость планового подхода к вопросам горячего водообеспечения как Житомира, так и работы жилищно-коммунального хозяйства города в целом и спрогнозировал, что в случае отсутствия такого подхода "подобных проблем будет становиться все больше".

При этом лидер "регионалов" области отметил необходимость властям Житомира осознавать, что социальные и бытовые вопросы людей тревожат больше, чем большая политика. "Регионалы области и я лично в ближайшее время откроют горячую линию по этим вопросам и будем пытаться, чтобы мер Житомира В.ШЕЛУДЧЕНКО услышала эти проблемы и рано или поздно села за стол переговоров со специалистами для того, чтобы отстроить жилищно-коммунальное хозяйство нашего областного центра", - добавил Н.ПРИСЯЖНЮК.

Справка УНИАН. О критической ситуации с обеспечением социальных заведений Житомира горячей водой на пресс-конференции в Житомирской облгосадминистрации сообщили 6 августа губернатор области Юрий ПАВЛЕНКО и Житомирский городской голова В.ШЕЛУДЧЕНКО.

"Несмотря на выполнение требования Кабинета Министров Украины относительно расчетов за потребленный газ, ДК „Газ Украины” не выделила „Житомиртеплокомуненерго” лимиты природного газа на августа в 2007 г., что привело к отключению от горячего водоснабжения социальных заведений города", - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

6 августа из 26 котельных в Житомире было отключено от газоснабжения 22.