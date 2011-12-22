Тимошенко отказывается от участия в суде и кассаций в будущем

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО отказалась от участия в рассмотрении апелляции и дальнейшего кассационного обжалования решения Апелляционного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО после того, как председательствующая по делу судья Елена СИТАЙЛО констатировала «неявку ТИМОШЕНКО в суд» и поставила на обсуждение вопрос о возможности дальнейшего рассмотрения жалобы в ее отсутствие.

«Наблюдая из СИЗО за этим спектаклем, в который превратилось рассмотрение жалобы, я хочу отказаться от участия в любом апелляционном рассмотрении и отказаться от кассации в последующем», - процитировал С.ВЛАСЕНКО соответствующее заявление Ю.ТИМОШЕНКО.

В своем заявлении Ю.ТИМОШЕНКО также отметила спекуляции вокруг темы о состоянии ее здоровья и возможности доставки ее в суд.

«Считаю, что пока в стране у власти находится ЯНУКОВИЧ, нет никакого смысла ждать от украинских судей правосудия», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.