В Партии регионов уверены, что ЦИК зарегистрирует список БЮТ

Член Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ уверен, что Центральная избирательная комиссия зарегистрирует избирательный список Блока Юлии Тимошенко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской организации Партии регионов, такое мнение он выразил сегодня в Киеве.

При этом В.ГОРБАЛЬ назвал “предвыборными технологиями” заявления лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о причастности Партии регионов к отказу ЦИК в регистрации списка БЮТ.

По его словам, БЮТ от начала избирательной кампании позиционирует себя как “уникальная” оппозиция, и искусственный скандал вокруг того, что ЦИК не хочет регистрировать кандидатов от БЮТ, полностью укладывается в эту схему. “Это дополнительный технологический шаг”, - подчеркнул В.ГОРБАЛЬ.

При этом он напомнил, что подобная ситуация была с отдельными представителями других политических сил, в частности, нескольким членам КПУ было отказано в регистрации. “Но при этом никто не устраивал политического цирка”, вместо этого люди просто исправляли неточности в оформление документов, отметил В.ГОРБАЛЬ.