Наливайченко: Тимошенко из-за решетки лучше видит, чем некоторые оппозиционеры

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркивает, что заявление экс-премьер-министра, лидера партии "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости создания единого оппозиционного списка на парламентские выборы свидетельствует, что она из-за решеток видит украинские политические реалии лучше, чем некоторые оппозиционные политики под куполом Верховной Рады.

Об этом идет речь в заявлении В.НАЛИВАЙЧЕНКО, переданном агентству УНИАН пресс-службой партии «Наша Украина».

По его словам, единый список оппозиции – это требование всего украинского общества, это единственный адекватный ответ на сложные вызовы современности.

В то же время В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что идею объединения оппозиции он пропагандирует на протяжении нескольких последних месяцев, ведь считает, что все разговоры о походе разными колоннами оппозиции на выборы приводят к дезориентации оппозиционного избирателя и усиливают власть. «Надеюсь, что представители БЮТ поддержат своего лидера в этом вопросе», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его убеждению, стратегических отличий в программах всех проукраинских оппозиционных партий нет, объединиться мешают лишь амбиции отдельных лидеров.

По мнению В.НАЛИВАЙЧЕНКО, путь к объединению простой – нужно подписать декларацию о едином открытом избирательном списке всех оппозиционных демократических сил. В то же время, по его словам, во главе единого списка должен встать наиболее рейтинговый оппозиционный политик.

«Юлия ТИМОШЕНКО, к сожалению, за решеткой, поэтому так должен поступить Арсений ЯЦЕНЮК. Я публично обратился к нему с таким предложением на минувшей неделе через СМИ», - заметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он отметил, что А.ЯЦЕНЮК либо должен взять на себя эту ответственность, либо публично отказаться от идеи единого списка оппозиции.

Также, по словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, оппозиционеры должны провести открытую встречу и создать рабочую группу из представителей всех оппозиционных сил для согласования юридических, программных и технологических вопросов объединения.

«Договариваемся, закрываем другие политические проекты, идем на выборы единой силой с открытым избирательным списком и согласованными представителями в каждом мажоритарном округе», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он обратился к лидерам всех оппозиционных сил – «поддержать инициативу единого списка оппозиции, стать плечом к плечу в этом вопросе с Юлией ТИМОШЕНКО».

«Лишь через реальное объединение мы преодолеем антинародный режим и одержим победу украинских сил», - заявил председатель политсовета «Нашей Украины».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, на сайте партии "Батьківщина" было обнародовано открытое письмо председателя партии Ю.ТИМОШЕНКО с призывом к лидерам оппозиционных партий объединиться.

Ю.ТИМОШЕНКО считает, что действительно реальным может быть лишь объединение в единый партийный список на основе нейтральной партии и в единый список кандидатов в мажоритарных округах. Она считает, что только в этом случае для всех оппозиционных партий появится шанс предотвратить оппозиционное взаимоуничтожение и с большим преимуществом выиграть справедливый бой «Украина против мафии».

"Верю, что оппозиционные силы могут найти такой консенсус без пустяковой борьбы за пропорции и привилегии в списках и хоть один раз продемонстрировать любовь к Украине, а не к себе. Общий список такой команды надо было бы обнародовать предварительно для общественного обсуждения и пригласить возглавить этот список высоконравственного и патриотического человека уровня Лины КОСТЕНКО. Прошу «Комитет сопротивления диктатуре» рассмотреть мое публичное предложение вместе со всеми оппозиционными партиями и принять его ради Украины. Верю, что настоящая ответственность за будущее Украины значительно ценнее собственных амбиций политиков", - подчеркнула в письме Ю. ТИМОШЕНКО.