ЦИК зарегистрировал список ВО «Свобода»
Кроме... 150 кандидатов
Центральная избирательная комиссия зарегистрировали список кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список Всеукраинского объединения «Свобода».
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии.
«За» проголосовали 13 членов ЦИК, один – воздержался.
Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 150 кандидатам в народные депутаты от Всеукраинского объединения “Свобода”.
Такие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.
В частности, 116 человек не были зарегистрированы в связи с неправильно оформленными документами. Однако в случае исправления ошибок они будут иметь возможность быть допущенными к участию в выборах. Другие 34 человека от не дали согласие на то, чтобы баллотироваться в депутаты, поэтому они считаются исключенными из избирательного списка “Свободы”.
За оба постановления проголосовали все собравшиеся 14 членов ЦИК.