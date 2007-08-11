ЦИК зарегистрировал список ВО «Свобода»

Центральная избирательная комиссия зарегистрировали список кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список Всеукраинского объединения «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшнем заседании Комиссии.

«За» проголосовали 13 членов ЦИК, один – воздержался.

Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации 150 кандидатам в народные депутаты от Всеукраинского объединения “Свобода”.

Такие решения были приняты сегодня на заседании ЦИК.

В частности, 116 человек не были зарегистрированы в связи с неправильно оформленными документами. Однако в случае исправления ошибок они будут иметь возможность быть допущенными к участию в выборах. Другие 34 человека от не дали согласие на то, чтобы баллотироваться в депутаты, поэтому они считаются исключенными из избирательного списка “Свободы”.

За оба постановления проголосовали все собравшиеся 14 членов ЦИК.