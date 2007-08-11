Симоненко: действия Ющенко приведут к образованию двух парламентов

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО не исключает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО не признает результатов досрочных парламентских выборов, если блок “Наша Украина-Народная самооборона” не будет формировать будущий состав правительства.

Об этом П.СИМОНЕНКО заявил сегодня в Черкасской области, сообщается на сайте КПУ.

Также лидер коммунистов допускает, что результаты досрочных выборов могут привести к расколу в Украине и к избранию двух парламентов и назначению нескольких премьер-министров.

По словам П.СИМОНЕНКО, явное нарушение избирательного законодательства, особенно со стороны Президента, уже дает основания кому-либо из участников гонок обжаловать результаты этих выборов.

„Поэтому когда подписывался еще первый Указ о роспуске парламента, мы заявили, что главная цель, которая преследовалась ЮЩЕНКО, – это создать политический хаос и на этой почве обеспечить расширение собственных полномочий”, - отметил П.СИМОНЕНКО.