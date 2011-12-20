Судья под возгласы «ганьба!» зачитывает диагноз Тимошенко

Апелляционный суд Киева при отсутствии экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО продолжает рассмотрение ее жалобы на приговор, вынесенный 11 октября Печерским районным судом Киева по газовому делу.

Как передает корреспондент УНИАН, жалобу Ю.ТИМОШЕНКО рассматривает коллегия судей в составе Елены СИТАЙЛО, Татьяны ФРИЧ и Ольги ЮРДИГИ.

«По решению суда осуществляется техническая запись с помощью системы "Фемида", а также для обеспечения принципа открытости в судебном заседании осуществляется видеотрансляция в зал, в котором находятся журналисты», - сообщила в начале заседания Е.СИТАЙЛО.

Судья констатировала, что "осужденная ТИМОШЕНКО на судебное заседание не доставлена". "О рассмотрении дела ТИМОШЕНКО была поставлена в известность должным образом. В суд из СИЗО поступили справки с заявлением Юлии Владимировны", - добавила председательствующая по делу судья.

По ее словам, в справке СИЗО, датированной 15 декабря, указывается диагноз Ю.ТИМОШЕНКО. Однако, когда судья начала обнародовать этот диагноз, депутаты, присутствующие в зале, начали скандировать "Ганьба!", а защитники - требовать отвод судьи за обнародование диагноза Ю.ТИМОШЕНКО.

Но какое именно заболевание диагностировано Ю.ТИМОШЕНКО, не слышно, поскольку слова судьи заглушают депутаты своим скандированием.

Как сообщал УНИАН, Апелляционный суд Киева на заседании 14 декабря отказался по требованию защиты Ю.ТИМОШЕНКО провести судебное следствие по этому делу – пригласить и допросить свидетелей, экспертов, провести дополнительные экспертизы и очные ставки.