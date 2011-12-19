Партия зеленых идет на выборы

Партия зеленых Украины будет принимать участие в парламентских выборах 2012 года. Такое решение было принято на ХХІ внеочередном съезде ПЗУ, который состоялся в Киеве 17 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии зеленых, резолюцию об участии ПЗУ в выборах единогласно поддержали все делегаты съезда.

Как отметил на съезде председатель ПЗУ Денис МОСКАЛЬ, «несмотря на фактически дискриминационный закон о выборах относительно подавляющего большинства партий в Украине – потенциальных участников выборов и их избирателей, Партия зеленых Украины приложит все усилия, чтобы преодолеть искусственно созданные законодательные препятствия и примет самое активное участие в выборах 2012 года».

Лидер партии напомнил, что ПЗУ уже имеет опыт преодоления 5--процентного барьера, получив поддержку на парламентских выборах 1998 года 5,43% голосов избирателей.

«Мы имеем глубокую идеологию, мощную региональную команду, сильный депутатский корпус на местах, и мы уверены в своих избирателях», - отметил Д.МОСКАЛЬ.

В резолюции, принятой съездом, делегаты ПЗУ остро раскритиковали новый закон о выборах, в частности позиции о запрещении создания избирательных блоков, внесении денежного залога, а также об увеличении проходного барьера, что непременно приведет к искажению волеизъявления граждан Украины.

«Стремясь оградить свой парламентский статус большие и богатые партии таким образом создали препятствия для свободной деятельности других политических объединений, стимулируя политическую коррупцию. Они также увеличили риски искажения результатов будущего волеизъявления, перераспределив голоса за партии, которые не преодолеют проходной барьер», - говорится в резолюции.