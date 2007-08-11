ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатов от БЮТ

Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать кандидатов в народные депутаты Украины от Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект постановления о регистрации кандидатов по списку БЮТ проголосовали лишь 7 членов ЦИК при необходимых 8 голосах. 7 членов Комиссии воздержались.

До этого члены ЦИК также не поддержали проект постановления об отказе в регистрации трех кандидатов от БЮТ в связи с неподобающим оформлением необходимых документов. В частности, в них не была указана партийность и не было данных о судимости или несудимости.

Члены ЦИК от коалиции во время обсуждения этого вопроса настаивали на том, что в действительности отказать нужно в регистрации всем 450 кандидатам от БЮТ, поскольку они не указали в документах свои адреса.

Проект постановления об отказе зарегистрировать трех кандидатов был поставлен на голосование 10 августа в 23.55 – то есть за 5 минут до окончания трехдневного срока, отведенного законом для ЦИК на регистрацию кандидатов от БЮТ.