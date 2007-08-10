ЦИК продолжила заседание

Центральная избирательная комиссия продлила свое заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие повестки дня заседания проголосовали 13 из 14 членов ЦИК.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем члены ЦИК отказались утвердить повестку дня заседания. За это решение проголосовали 7 членов ЦИК при необходимых 8. После этого глава Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ объявил перерыв в заседании ЦИК на 30 минут. Потом этот перерыв был продлен до 20.30, однако заседание возобновили лишь сейчас – около 22.30.

В повестке дня четвертым и пятым вопросом значится регистрация кандидатов и отказ в регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ.

9 августа ЦИК не смогла принять решения и перенесла рассмотрение этих вопросов.

Сегодня последний день, когда ЦИК должна принять решение относительно регистрации или отказа в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список БЮТ.