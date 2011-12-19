Ефремов: У меня совесть совершенно чиста

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ не видит никакой связи в возможном провале саммита Украина-ЕС с отказом декриминализировать статью Уголовного кодекса, по которой осуждена экс-премьер Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время брифинга.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли он чувствовать свою вину за провал саммита из-за отказ декриминализировать соответствующую статью, А.ЕФРЕМОВ сказал: «У меня совесть совершенно чиста, потому что мы не пошли ни на какие нарушения».

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что возможный провал саммита не имеет ничего общего с тем, о чем сегодня говорят представители оппозиции. «Что нам говорят? Пойдите на декриминализацию 365 статьи, которая не подпадает под конвенцию ООН», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Вместе с тем он подчеркнул, что конвенцией ООН, которая была ратифицирована парламентом, предусмотрено уголовное наказание высших должностных лиц за преступления.