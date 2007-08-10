Межпартийный съезд Избирательного блока НДП, ДемПУ и РХП

12 августа в 12-00 - Состоится межпартийный съезд Избирательного блока, в состав которого входят: Народно-демократическая партия (лидер - Людмила Супрун), Демократическая партия Украины (лидер - Сергей Казаченко), Республиканская Христианская партия (лидер – Николай Поровский) (Конгресс-холл президент-отеля Киевский, ул. Госпитальная, 12); 15-00 (ориентировочно) – пресс-конференция (там же). Нужна аккредитация. Телефон: 522-92-26.

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