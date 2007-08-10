Перерыв в заседании ЦИК продлён

Перерыв в заседании Центральной избирательной комиссии продлен до 20.30. Об этом журналистам сообщила сотрудница пресс-службы ЦИК.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, до 20.30 будет продолжаться перерыв в совещании членов ЦИК, после чего они возобновят совещание в закрытом режиме.

Когда именно члены ЦИК выйдут на свое заседание в открытом режиме, пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, сегодня члены ЦИК отказались утвердить повестку дня заседания. “За” это решение проголосовали 7 членов ЦИК при необходимых 8. После этого председатель Центральной избирательной комиссии Владимир ШАПОВАЛ объявил перерыв в заседании ЦИК на 30 минут.

В повестке дня четвертым и пятым вопросами значится регистрация кандидатов и отказ в регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ.

Вчера, 9 августа, ЦИК не смогла принять решение и перенесла рассмотрение этих вопросов.

Сегодня последний день, когда ЦИК должна принять решение, касающееся регистрации или отказа в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список БЮТ.