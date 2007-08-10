Донецкая НСНУ разместила биг-борды Ющенко на свои деньги

Донецкая областная организация партии "Народный Союз Наша Украина" разместила в области 165 агитационных биг-бордов на 250 тыс. гривен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Донецке сообщил глава облорганизации НСНУ Антон КЛИМЕНКО.

По его словам, средства, уплаченные за размещение биг-бордов, являются пожертвованиями его однопартийцев. "Значительная часть этих средств пожертвована мною, моими коллегами, друзьями, рядовыми партийцами. Это суммы, начиная от одной гривны и заканчивая сотнями. Никаких нарушений здесь нет", - сказал А.КЛИМЕНКО.

Он также подтвердил, что облорганизацией НСНУ размещены и 60 биг-бордов с социальными инициативами Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. При этом А.КЛИМЕНКО акцентировал, что Секретариат Президента к размещению этих биг-бордов не имеет никакого отношения.

"Секретариат Президента к размещению социальной рекламы Виктора ЮЩЕНКО не имеет никакого отношения. Это была инициатива областной партийной организации", - указал А.КЛИМЕНКО и отметил, что "готов предоставить все документы".

"Я готов предоставить все документы о том, что именно областная партийная организация оплатила размещение рекламы социальных инициатив Президента. Здесь нет никаких подводных камней. Все честно, чисто, прозрачно. Без каких-либо там наклонов кого-то на что-то: живые деньги, честная проплата", - подчеркнул А.КЛИМЕНКО.