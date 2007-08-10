ЦИК опять впадает в кому?

Центральная избирательная комиссия не утвердила повестку дня сегодняшнего заседания, и оно не может быть начато.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” утверждение повестки дня сегодняшнего заседания проголосовали 7 членов ЦИК из 14 собравшихся.

На повестке дня четвертым и пятым вопросом значится регистрация кандидатов и отказ в регистрации кандидатов в народные депутаты от БЮТ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 августа, ЦИК не смогла принять решение и перенесла рассмотрение этих вопросов.

Сегодня последний день, когда ЦИК должна принять решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список БЮТ.

Согласно требованиям закона, ЦИК должна зарегистрировать или отказать в регистрации партии или блока на протяжении 3-х дней со дня подачи соответствующих документов.

Как известно, БЮТ передал в ЦИК списки кандидатов в народные депутаты 7 августа.