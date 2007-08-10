Кучма согласился с тем, что на выборах будет блок КУЧМА

Партия «Союз», которую возглавляет депутат Верховной Рады Крыма Лев МИРИМСКИЙ, решила идти на досрочные парламентские выборы в блоке под названием «КУЧМА».

Как сообщил в телефонной беседе корреспонденту УНИАН представитель пресс-службы партии «Союз», решение об участии в выборах в составе блока "КУЧМА" было принято сегодня на съезде партии в Киеве.

По словам собеседника, «КУЧМА» - это аббревиатура, которая расшифровывается как: Конституционность, Украина, Честь, Мир, Антифашизм. Несмотря на то, что второй Президент независимой Украины Леонид КУЧМА не будет участвовать в парламентских выборах в составе блока «КУЧМА», он дал разрешение "союзовцам" на использование такой аббревиатуры. «Вопрос согласован с Л.КУЧМОЙ, с его стороны нет возражений», - отметили в пресс-службе «Союза».

При этом, собеседник подчеркнул, что «хотя Л.КУЧМА сейчас находится вне политики», «союзовцы» считают его отличным управленцем, поэтому одним из пунктов программы блока является то, чтобы сделать Л.КУЧМУ премьером страны.

По информации пресс-службы «Союза», с уверенностью «на 90 процентов» можно говорить о том, что в блок «КУЧМА», помимо «Союза», войдет партия «Центр». Кроме того, ведутся переговоры о вхождении в блок еще одной политической силы.

На сегодняшнем съезде также были избраны делегаты на объединительный съезд блока «КУЧМА», который пройдет в самое ближайшее время.