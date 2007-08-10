Табачник собирается научить Януковича скромности

Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК предлагает сократить зарплату народных депутатов и чиновников первого ранга до уровня средней зарплаты в промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой он выступил в ходе поїздки в Житомирской области, комментируя вчерашнее телеобращение Президента о необходимости ограничения депутатских льгот.

«Давайте начнем каждый с себя. Я готов предложить, что правительство пересмотрит в сторону сокращения зарплаты на 2008 год», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Он подчеркнул, что считает, что Президент очень верно поднял проблему о том, что должна быть «надлежащая скромность» и у высших государственных деятелей, и у депутатов. При этом Д.ТАБАЧНИК отметил, что на сегодняшний день содержание аппарата Президента обходится государству дороже, чем содержание Верховной Рады, включая расходы на премии и квартиры народных депутатов.