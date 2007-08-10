Шуфрич: одного Ющенко страна еще выдержит, а вот Секретариат…

Министр МЧС, кандидат в народные депутаты по списку Партии регионов Нестор Шуфрич возмущен «лицемерием» Президента Виктора Ющенко, с которым тот «продолжает обманывать украинское общество». Резкое заявление министра прозвучало в ответ на инициативу главы государства на 3/4 сократить депутатские льготы, сообщает пресс-служба Партии регионов.

По мнению Шуфрича, Президент спекулирует на «депутатской неприкосновенности и так называемых депутатских льготах».

«Я бы советовал Ющенко сначала посмотреть на свою неприкосновенность и на свои льготы как Главы Государства, - заявил министр. - Ну, еще Бог с ним, самим – одного Президента страна могла бы выдержать. Но зарплаты и доплаты, а также льготы, автопарк, самолеты, которые сегодня обслуживают Секретариат Президента, не могут не вызывать вопросы».

«Речь идет о денежном обеспечении сотрудников Секретариата, их обеспечении дачами, возможности использования чартерных рейсов, об их зарплатах, которые во многих случаях далеко не меньше, чем депутатские вместе со льготами, - продолжил Шуфрич. - Все это вызывает не меньше вопросов, чем обеспечение сотрудников Верховной Рады Украины. Но если депутаты имеют хоть какое-то отношение к народу Украины и при этом сами согласны сокращать те привилегии, которые, кстати, были навязаны им в 2005-2006 годах (то есть в тот период, когда власть безраздельно принадлежала «помаранчевым» силам), то почему такими благами пользуются сотрудники Секретариата Президента?»

В итоге министр обратился к Президенту с предложением перед тем, как учить других, начать с себя: «Виктор Андреевич, если Вы хотите, чтобы не было неприкосновенности, то не надо мучить и учить людей по телевизору – а просто дать команду тем депутатам, которые еще вас слушают, пойти в зал и проголосовать. Соответствующий законопроект готов и может голосоваться каждым созывом Верховной Рады один раз».