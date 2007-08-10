Герман предлагает Ющенко делать добро вместе и молча

Представитель Партии регионов Анна ГЕРМАН критикует Президента Виктора ЮЩЕНКО за позиционирование себя как представителя определенной политической силы.

Об этом идет речь в ее комментарии, распространенном пресс-службой партии .

По ее словам, телеобращение Президента, произнесенное 9 августа, можно было бы приветствовать, если бы оно прозвучало не на старте предвыборной кампании, а, скажем, в начале работы сессии Верховной Рады V созыва. “Тогда не было бы повода заподозрить главу государства в том, что он сознательно позиционирует себя как представитель лишь одной политической силы из реальных четырех-пяти, а может, и больше, которые имеют шанс попасть в парламент по результатам голосования 30 сентября”, - сказала народный депутат V созыва.

“Потому что, какими бы ни были бы эти результаты, считаться Президенту придется не только с позицией „НУ-НС”. Если Виктор ЮЩЕНКО, конечно, не сознательно идет на конфронтацию с Верховной Радой по мотивам вполне понятным: несостоятельность Парламента наладить нормальную работу – прекрасный повод попробовать убедить народ Украины и международное сообщество, что это государство до парламентской республики не доросло”, – считает член Партии регионов.

Кроме того А.ГЕРМАН отмечает, что “пафос, с которым Президент возмущается льготами и привилегиями депутатов, мог бы быть менее театральным, потому что никто сегодня за них не держится”. “Партия регионов – обещает она, - докажет это на деле, а не на словах, и тем более – на марше предвыборной кампании. Действовать так, как делает Президент и его блок, – это идти вопреки прописным христианским заповедям: делай добро молча и не кичись этим”.

Она напоминает, что действительно в европейских государствах каких-то особых привилегий для депутатов не существуют. Однако, по словам А.ГЕРМАН, у них не имеют отдельных привилегий и Президенты. “Там невозможна ситуация, при которой службы, призванные исполнять роль совещательных или вспомогательных при главе государства, в действительности разрастаются до размеров второго правительства, когда чиновники аппарата выступают в роли публичных политиков; причем, делают заявления, которые ведут к возникновению серьезного напряжения в обществе”, - сказала депутат.

“Там, в цивилизованном мире, есть еще много другого, о чем Президенту уместно было бы вспомнить не только в телевизионных упреках в адрес парламента, но и по отношению к своей персоне”, – добавила она.