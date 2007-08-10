На Алтае Януковича приняли за Кучму

Украинский премьер-министр Виктор Янукович тайно приехал в Республику Алтай и остается там вот уже несколько дней. Говорят, виной всему больное колено. Подробности о пребывании украинского премьера на Алтае удалось раздобыть «Известиям».

В Республике Алтай до Януковича просто так не доберешься, пишет издание. Там, где обосновался премьер, нет интернета, не ходят поезда и редко ездят машины. Таких, как Янукович, туда забрасывают вертолетами. По данным газеты, «голубое» летательное средство премьер арендовал в Новосибирске.

«Обитатели» противоположного берега Телецкого озера, на котором стоит база «Турсиб», о прибытии высокого гостя знают . Правда, почему-то называют Януковича Кучмой: «Вчера над Телецким озером вертолеты кружили, — рассказал "Известиям" Валерий Савенков, отдыхающий на противоположном берегу. — У нас говорили, что это Кучму привезли».

Возможно, местные жители перепутали премьер-министра Януковича с первым президентом Украины Кучмой в силу того, что они, как и сама Республика Алтай, уж больно далеки от украинской политики, предполагает издание.

В среду "Известия" дозвонились директору турбазы Евгению Фролову. Звонок поверг его в ужас: "Ничего не знаю, я на Телецком озере". — "Но ведь слышно, как вы идете по коридору. А на озере сегодня должны были кататься Янукович и Бердников". Директор на минуту задумался. "Я только что вышел из бани, — бодро отрапортовал он, забыв про свой первый пассаж и громко стуча каблуками ботинок. Продолжил он более нервно: — Я их там не видел (в бане? – ред.). Вы напрягаете меня, понимаете?"

13 августа Янукович намерен вернуться домой. До этого его еще ждут конные поездки, сплав по горной реке. Блюда алтайской национальной кухни (основа ее — баранина), опять-таки по неофициальной информации, он уже отведал.