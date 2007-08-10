НУ-НС требует от МВД ”потрясти” Цушко, Рудьковского и Шуфрича

Избирательный блок "Наша Украина - Народная самооборона" требует от Министерства внутренних дел Украины дать правовую оценку деятельности главы МВД Василия ЦУШКО, министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО и министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА.

Об этом говорится в заявлении блока, переданном УНИАН.

По словам авторов заявления, финансирование пребывания В.ЦУШКО в больнице “Святого Бернара” в Германии осуществлялось народным депутатом-социалистом Игорем УРБАНСКИМ. В то же время, как заявляют в блоке “Наша Украина – Народная самооборона”, глава МВД “может лечиться или за собственные деньги, или за счет государства. Любые другие “помощи” в цивилизованной стране является признаком коррупции”.

Кроме того, по мнению представителей “НУ-НС", “критерием объективности и внепартийности МВД должно было бы стать расследование уголовного дела относительно махинаций секретаря крымского респкома СПУ господина УСЕНКО при покупке свыше трех тысяч гектаров виноградников “Золотая балка” под Севастополем”.

Также “Наша Украина – Народная самооборона” заявляет, что “в связи с наличием в избирательном списке СПУ министра транспорта РУДЬКОВСЬКОГО, общественность должна была бы знать о результатах уголовного дела, возбужденного по материалам немецкого бюро Интерпола относительно подозрения РУДЬКОВСЬКОГО в отмывании свыше 100 млн. гривен”.

То же, подчеркивается в заявлении блока, “касается уголовного дела в отношении нынешнего министра МЧС ШУФРИЧА, который баллотируется по спискам Партии регионов и подозревается в скупке по 20 гривен нескольких тысяч голосов жителей черкасской области на довыборах в Верховную Раду в 2002 году».

В “Нашей Украине – Народной самообороне” считают, что МВД должно обратить внимание на эти факты и доказать общественности, что оно в действительности стоит выше политических амбиций.