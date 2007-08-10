Турчинов: БЮТ добьется регистрации в ЦИК любыми средствами

БЮТ в любом случае добьется регистрации кандидатов в народные депутаты от блока в Центральной избирательной комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы заставим их нас зарегистрировать», - отметил он.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что для этого будут задействованы все юридические механизмы. В то же время он не исключил, что в случае последующего отказа ЦИК регистрировать БЮТ будут проведены уличные акции протеста.

А.ТУРЧИНОВ напомнил, что с вчерашнего дня ЦИК продолжает блокировать регистрацию БЮТ как субъекта избирательного процесса.

«Однако никаких юридических оснований для этого не существует», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

По словам заместителя лидера БЮТ, тем самым представители ЦИК от коалиции демонстрируют, что оппоненты БЮТ боятся победы блока на выборах.

«Партия регионов, КПУ и СПУ ни перед чем не остановятся, чтобы удержать власть. Но у них с этим ничего не выйдет», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что ЦИК свой отказ в регистрации мотивирует тем, что кандидаты в народные депутаты от БЮТ в необходимых документах указали свое место проживания, но не отметили точного адреса.

По словам А.ТУРЧИНОВА, списки, которые были поданы от БЮТ к ЦИК, являются идентичными тем спискам, которые были поданы во время выборов 2006 года. При этом, отметил он, форма списков ЦИК с того времени не изменялась.

Таким образом, убежден А.ТУРЧИНОВ, БЮТ подал к ЦИК документы, которые были оформлены должным образом.

Как сообщал УНИАН, 9 августа на своем заседании ЦИК отложила рассмотрение вопросов о регистрации и отказе в регистрации кандидатов в депутаты от БЮТ в связи с проблемами, которые возникли в трактовке понятий «постоянный адрес» и «место проживания» при заполнении документов кандидатами в депутаты от БЮТ. Также члены ЦИК не поддержали проект решения отказать в регистрации нескольким кандидатам от БЮТ в связи с ненадлежащим оформлением документов. Кроме того, ЦИК не поддержала предложение одного из членов ЦИК отказать в регистрации всем 450 кандидатам в депутаты от БЮТ.